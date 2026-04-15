Усик: «Я вже думав про те, як оголошу про завершення карьеры»
Украинец подтвердил, что момент завершения его карьеры приближается
около 1 часа назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что уже планирует сценарий объявления о завершении своих выступлений на профессиональном ринге. Украинец подтвердил, что этот момент наступит вскоре. Слова приводит Daily Mail Boxing.
Да, конечно. Конечно. Три дня назад я думал о том, что скажу, как скажу. Слушайте, это близко. Сейчас мне нравится то, что я делаю.
Напомним, следующий поединок Александр Усик проведет 23 мая в Гизе (Египет), где его соперником станет Рико Верхувен.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04