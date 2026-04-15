Денис Седашов

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что уже планирует сценарий объявления о завершении своих выступлений на профессиональном ринге. Украинец подтвердил, что этот момент наступит вскоре. Слова приводит Daily Mail Boxing.

Да, конечно. Конечно. Три дня назад я думал о том, что скажу, как скажу. Слушайте, это близко. Сейчас мне нравится то, что я делаю. Александр Усик

Напомним, следующий поединок Александр Усик проведет 23 мая в Гизе (Египет), где его соперником станет Рико Верхувен.

Усик и Верхувен провели первую битву взглядов перед поединком в Египте.