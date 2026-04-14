Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) прокомментировал возвращение Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и перспективы его поединка против Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Украинец отметил, что в настоящее время полностью сосредоточен на подготовке к бою с Рико Верхувеном, однако не исключает проведения трилогии с британцем в будущем.

Я смотрел только шесть раундов [боя с Махмудовым]. Первые шесть раундов, потому что после шестого раунда я пошел в церковь молиться. Да, я слышал, как Тайсон сказал: «Возможно, трилогия с Усиком». Я готов, но после боя с Рико, потому что сейчас я сосредоточен только на 23 мая. О, послушайте. Тайсон — сумасшедший, но его возвращение... Это в четвертый или пятый раз. Тайсон вернулся — это хорошо. Это нужный игрок. Потому что у Жадного живота, у всех нас в супертяжелом весе есть один-два года, а потом смена эпохи. Но придут Вордли, Итаума — молодые ребята. А мы пойдем отдыхать, играть в футбол, гольф, пить пиво. Эй Джей победит. Эй, Жадный живот, где ты? Эй Джей победит тебя. Александр Усик

Усик и Верхувен провели первую битву взглядов перед поединком в Египте.