«Я пошёл в церковь молиться»: Усик рассказал, как смотрел бой Фьюри — Махмудов
Также украинец заявил, что сейчас не думает о бое с Цыганским королем
около 2 часов назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) прокомментировал возвращение Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и перспективы его поединка против Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
Украинец отметил, что в настоящее время полностью сосредоточен на подготовке к бою с Рико Верхувеном, однако не исключает проведения трилогии с британцем в будущем.
Я смотрел только шесть раундов [боя с Махмудовым]. Первые шесть раундов, потому что после шестого раунда я пошел в церковь молиться. Да, я слышал, как Тайсон сказал: «Возможно, трилогия с Усиком». Я готов, но после боя с Рико, потому что сейчас я сосредоточен только на 23 мая.
О, послушайте. Тайсон — сумасшедший, но его возвращение... Это в четвертый или пятый раз. Тайсон вернулся — это хорошо. Это нужный игрок. Потому что у Жадного живота, у всех нас в супертяжелом весе есть один-два года, а потом смена эпохи. Но придут Вордли, Итаума — молодые ребята. А мы пойдем отдыхать, играть в футбол, гольф, пить пиво. Эй Джей победит. Эй, Жадный живот, где ты? Эй Джей победит тебя.
Усик и Верхувен провели первую битву взглядов перед поединком в Египте.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
