Бывший чемпион мира в двух дивизионах американец Тимоти Брэдли на своем YouTube-канале поделился мыслями о следующей большой звезде в боксе.

«Шакур будет следующим. Возможно, ты думаешь, что он не бьет достаточно сильно, но это не о силе удара в боксе.

Шакур унижает соперников. Он отбирает у тебя все. Твой тренер будет раздражен в углу ринга. Если ты победишь Теофимо Лопеса, я вижу бой с Райаном Гарсией. Он приносит много денег.

Ты бьешь Тео, а потом можешь встретиться с Райаном».