Брэдли назвал имя следующей большой звезды в профессиональном боксе
Это бывший соперник Ломаченко
около 2 часов назад
Тімоті Бредлі / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в двух дивизионах американец Тимоти Брэдли на своем YouTube-канале поделился мыслями о следующей большой звезде в боксе.
«Шакур будет следующим. Возможно, ты думаешь, что он не бьет достаточно сильно, но это не о силе удара в боксе.
Шакур унижает соперников. Он отбирает у тебя все. Твой тренер будет раздражен в углу ринга. Если ты победишь Теофимо Лопеса, я вижу бой с Райаном Гарсией. Он приносит много денег.
Ты бьешь Тео, а потом можешь встретиться с Райаном».
Ранее Теофимо Лопес заявил, что скоро будет объявлено о его бое с Шакуром Стивенсоном.
Напомним, Шакур и обидчик Джервонты договорились о поединке.