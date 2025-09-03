Президент WBC Маурисио Сулейман для The Ring поделился мыслями о том, что бой абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) станет для Канело первым за 16 лет поединком, который не покажут в Мексике бесплатно.

«Мексиканский народ будет лишен возможности кричать от радости в ночь традиционного праздника, поддерживая своего кумира.

Я надеюсь, Netflix пойдет навстречу и позволит, чтобы самый важный боксерский бой последних лет увидели на бесплатном телевидении в Мексике.

Формула очень простая: показать его вживую на Netflix для всех подписчиков, а после завершения трансляции – сделать отложенный эфир на открытом телевидении, чтобы люди могли увидеть этот великий бой.

Какой замечательный мексиканский праздник это был бы. Классический футбольный матч «Америка» – «Гвадалахара» заканчивается в 11 часов вечера, и люди сразу могли бы посмотреть, что произошло в бою Канело против Кроуфорда».