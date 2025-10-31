Денис Седашов

Тренер временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) Роб Ходжкинс в интервью BoxNation поделился мыслями о потенциальном бое своего подопечного против абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика (24-0, 15 KO).

Поединок с Усиком — это не просто проверка прочности, это прежде всего ментальное испытание. Чтобы справиться с ним, нужно быть в идеальной форме — как физически, так и психологически. Роб Ходжкинс

По его словам, команда Уордли уже готова работать над особой стратегией, если бой будет официально согласован.

У нас одни из лучших боксерских умов в Великобритании — Бен Дэйвисон и Ли Уайли. Мы постараемся найти слабые места Усика. Да, я считаю Усика великим бойцом всех времен и лучшим в рейтинге pound-for-pound. Но Фабио уверен: он может его победить. Если Вордли попадет — это может все изменить. Это будет захватывающий бой, и мы уже ждем, чтобы погрузиться в работу. Роб Ходжкинс

