Бриедис назвал бойца, которому Усик всегда будет проигрывать
Майрис заявил, что время настигнет любого
7 минут назад
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Майрис Бриедис в интервью The Ring Magazine высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Джея Опетаи (28-0, 22 KO):
Бой Офетаи – Усик в супертяжелом весе – это очень сложный бой между двумя удивительными чемпионами. Усик более опытен, но не так уж молод. Боец, которому вы всегда будете проигрывать, – это время.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.