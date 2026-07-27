Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Маирис Бриедис (28-3, 20 KO) прокомментировал победу экс-владельца титулов в тяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) в поединке против албанца Кристиана Пренги (20-2, 20 КО).

«Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа освятил перчатки, но голову тоже надо было освятить, потому что в первом раунде два нокдауна. Едва выдержал до конца раунда Энтони Джошуа. А Кристиан Пренга очень хорошо попадал, и апперкоты. Я пересмотрел его карьеру, это его коронные удары вот этим правым ударом через руку. Именно правый сильный у него удар был. Чем-то даже напомнил мне Верхувена. Стиль Верхувена такой же закрытый, сам высокий парень, шел закрыто на него, сильные удары попадал.

Я не верю этим договорным боям, так их назовем, но в принципе в первом раунде Кристиан Пренга попадал вот эти удары: правый через руку, апперкот. Все четко работало и все выходило – это самое главное. И во втором раунде он выходит, и он ничего не делает. Не может быть, что человек был готов только на один раунд. Хорошо, понимаю, в седьмом раунде устал, немного замедлился, потому что большой вес, сердце не выдерживает, усталость, организм закисляется и начинает останавливаться. Но не после первого раунда. После первого раунда он просто дал себя бить. Начал Энтони Джошуа просто его бить. И, конечно же, у Энтони Джошуа очень мощный удар также. Мы видели результат.

В первом раунде Энтони Джошуа повалялся, улыбался. На самом деле улыбка – это показатель, что человек плывет. Что там улыбаться? Ты проигрываешь, а ты улыбаешься. Очень многие на соревнованиях [так делают], типа: «У меня все хорошо», а сам пошел в угол, хотя ему говорят: «Судья считает». И вот было видно, что он плывет. На самом деле, это показатель. Видно было, что он очень сильно на самом деле плывет».