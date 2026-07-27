Бриедис: «Усик перед боем с Джошуа освятил перчатки, но голову тоже надо было освятить»
Известный латвиец решил позлорадствовать над AJ
около 4 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Маирис Бриедис (28-3, 20 KO) прокомментировал победу экс-владельца титулов в тяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) в поединке против албанца Кристиана Пренги (20-2, 20 КО).
«Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа освятил перчатки, но голову тоже надо было освятить, потому что в первом раунде два нокдауна. Едва выдержал до конца раунда Энтони Джошуа. А Кристиан Пренга очень хорошо попадал, и апперкоты. Я пересмотрел его карьеру, это его коронные удары вот этим правым ударом через руку. Именно правый сильный у него удар был. Чем-то даже напомнил мне Верхувена. Стиль Верхувена такой же закрытый, сам высокий парень, шел закрыто на него, сильные удары попадал.
Я не верю этим договорным боям, так их назовем, но в принципе в первом раунде Кристиан Пренга попадал вот эти удары: правый через руку, апперкот. Все четко работало и все выходило – это самое главное. И во втором раунде он выходит, и он ничего не делает. Не может быть, что человек был готов только на один раунд. Хорошо, понимаю, в седьмом раунде устал, немного замедлился, потому что большой вес, сердце не выдерживает, усталость, организм закисляется и начинает останавливаться. Но не после первого раунда. После первого раунда он просто дал себя бить. Начал Энтони Джошуа просто его бить. И, конечно же, у Энтони Джошуа очень мощный удар также. Мы видели результат.
В первом раунде Энтони Джошуа повалялся, улыбался. На самом деле улыбка – это показатель, что человек плывет. Что там улыбаться? Ты проигрываешь, а ты улыбаешься. Очень многие на соревнованиях [так делают], типа: «У меня все хорошо», а сам пошел в угол, хотя ему говорят: «Судья считает». И вот было видно, что он плывет. На самом деле, это показатель. Видно было, что он очень сильно на самом деле плывет».
Напомним, Джошуа победил Пренгу нокаутом во втором раунде, после того как дважды побывал в нокдауне в дебютной трехминутке.