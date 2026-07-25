Будет ли бой против Джошуа последним в карьере Фьюри? Ответил сам Тайсон
Скандальный британец снова взялся за старое
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) для The Sun сообщил, что планирует завершить карьеру в 2026 году.
«Это мой последний год в боксе. Вот почему я хочу быть активным. Я не хочу продолжать, пока мне не исполнится 65 лет. Это последний год, да. Последний год, 2026-й.
Я просто хочу быть занятым, активным. Дело не в деньгах, не в поясах, сейчас мне это ничто не волнует.
Дело в том, чтобы наслаждаться жизнью, карьерой и заниматься тем, что я люблю — тренировками по боксу. Так что, возможно, в этом году я сделаю многое».
У 37-летнего британца подписан контракт на бой с Энтони Джошуа. Этот поединок должен стать 40-м в его карьере.
В прошлый раз Тайсон завершил карьеру в январе 2025 года, однако в 2026-м он возобновил её.
Напомним, вчера Фьюри досрочно победил Ваха в Таиланде.
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