Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) для The Sun сообщил, что планирует завершить карьеру в 2026 году.

«Это мой последний год в боксе. Вот почему я хочу быть активным. Я не хочу продолжать, пока мне не исполнится 65 лет. Это последний год, да. Последний год, 2026-й.

Я просто хочу быть занятым, активным. Дело не в деньгах, не в поясах, сейчас мне это ничто не волнует.

Дело в том, чтобы наслаждаться жизнью, карьерой и заниматься тем, что я люблю — тренировками по боксу. Так что, возможно, в этом году я сделаю многое».