Сиренко в последние секунды боя нокаутировал экс-соперника Джошуа и Фьюри.
Украинский супертяжеловес эффектно выступил на шоу Zuffa Boxing 09
около 1 часа назадПодписаться в
Сиренко и Валлин / Фото - Boxing News 24
Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) победил шведа Отто Валлина (28-4, 16 КО).
Владислав нокаутировал соперника в 10-м раунде на последних секундах боя.
Бой состоялся в рамках шоу Zuffa Boxing 09 в Нью-Йорке.
В июле 2025-го Сиренко проиграл Соломону Дакресу единогласным решением судей.
Валлин в ноябре нокаутировал американца Криса Томаса во 2-м раунде. В феврале 2025-го Валлин проиграл Дереку Чисоре единогласным решением судей.
Ранее Сиренко рассказал о подробностях и ожиданиях от своего сотрудничества с новой промоутерской компанией Zuffa Boxing.