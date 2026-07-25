Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), поделился ожиданиями от будущего боя своего подопечного против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО). Слова приводит DAZN Boxing.

Функционер отметил, что соперника ждет солидная поддержка, однако ожидает от британца быстрой и убедительной победы:

Легко не будет. Это не тот парень, который приехал сюда с кучей поражений просто за гонораром. Судя по всему, за ним стоит целая страна. Будет чудесная атмосфера, большой бой, большая возможность. Мы знаем, чего ожидать от соперника. Нужно разобраться с этим парнем.

Я надеюсь и ожидаю увидеть выступление, которое покажет все, что он вложил в этот тренировочный лагерь. Эй Джей победит в пределах трех раундов.