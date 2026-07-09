Британский боксер: «Ломаченко — один из лучших боксеров, которых когда-либо видел этот спорт»
Зелфи Барретта рассказал, почему продолжительная пауза могла пойти на пользу украинцу
около 1 часа назадПодписаться в
Британский боксер второй полулегкой категории Зелфа Барретт (34-3, 18 КО) прокомментировал возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).
Британец выразил восхищение мастерством украинца и предположил, что длительный перерыв в карьере пошел 38-летнему боксеру только на пользу.
Какой же он боец! Возможно, этот перерыв был именно тем, что ему нужно было, чтобы тело восстановилось и отдохнуло. Он талантливый. Один из лучших боксеров, которых когда-либо видел этот вид спорта. Так что если он вернулся — это отличная новость.
Напомним, что Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг осенью 2026 года.
Чемпион мира из США бросил вызов Ломаченко.
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