Британский тренер Тони Симс высказал свое мнение о шансах бывшего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) на победу над бывшим объединённым чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO).

Я думаю, Даниэль может победить кого угодно. Знаете, его сила феноменальна. Мы все это знаем. И, на мой взгляд, сейчас в супертяжелом весе каждый может победить каждого.

Даниэль способен победить Тайсона Фьюри или кого-либо еще, с кем он встретится на ринге. Так что это будет интересный год, чтобы увидеть, кто с кем будет бороться. Но да, Даниэль завтра возвращается и завтра же отправляется в тренировочный лагерь.