«Очень-очень скоро». Менеджер Дюбуа — о возвращении после травмы
Джордж Джонс заявил, что британский боксер быстро восстанавливается после травмы
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Менеджер Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) Джордж Джонс прокомментировал состояние британского боксера после травмы и возможные варианты его следующего поединка.
По словам Джонса, повреждение Дюбуа не является серьезным, а возвращение на ринг ожидается уже весной — в апреле или, максимум, в мае. Слова приводит iFL.tv.
У Даниэля была небольшая травма. Лёгкое повреждение. Он был в отпуске, но очень скоро вернётся. Очень-очень скоро. В апреле, максимум в мае.
Тренер хочет для Дюбуа бой с Уордли.
