Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) для iFL TV рассказал о своих планах на 2026 год.

Какая цель на 2026 год? Вы все еще надеетесь получить еще один шанс на титул чемпиона мира? Речь идет о зарабатывании как можно больших денег или о чем-то другом?

«Я бы хотел снова попробовать завоевать титул, но дело еще и в зарабатывании денег. Но также есть несколько ребят из моего поколения, с которыми я еще не дрался. Один из них – с Вайлдером. С такими ребятами я бы хотел драться. Я дрался с людьми из поколения до меня и поколения после меня».

А как насчет Джаррелла Миллера?

«Да, если он хочет драться, я не против. Слушайте, если это имеет смысл, то я не собираюсь переборщить. Я никогда не выбирал, с кем драться. Я хотел лучший бой с лучшими рейтингами, и бой, который имеет смысл, приблизит меня к цели, к которой я хочу. Я буду драться с кем угодно».

Да, очевидно, Вайлдер снова вернулся в игру. Я думаю, это был бы отличный бой между вами. Чисора хотел бы драться с Вайлдером. Я уверен, что вы это заметили.

«Я уверен, что люди хотели бы видеть бой Вайлдера против меня, а не против Чисоры».

Ранее сообщалось, что Вайлдер вместо Усика задумывается о поединке с россиянином.