Джейк Пол – о бое с Джошуа: «Когда я его побежу, все сомнения исчезнут»
Звёздный видеоблогер хочет бороться за титул чемпиона мира
около 5 часов назад
Джейк Пол / Фото - DAZN
Популярный видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 KO) для Sky Sports поделился мыслями о предстоящем мегафайте с бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
«Когда я побежду Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, и никто не сможет лишить меня возможности побороться за титул чемпиона мира».
Бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами, штат Флорида, США.
Ранее стали известны космические гонорары Джошуа и Пола за очный мегафайт.
