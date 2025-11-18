Владимир Кириченко

Популярный видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 KO) для Sky Sports поделился мыслями о предстоящем мегафайте с бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Когда я побежду Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, и никто не сможет лишить меня возможности побороться за титул чемпиона мира».

Бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами, штат Флорида, США.

