Владимир Кириченко

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), для Ring Walk TV прокомментировал будущий поединок своего подопечного с известным американским боксером круизервейта и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

«Мы собирались драться в восьмираундовом бою против парня, о котором вы никогда не слышали, но теперь мы будем биться с Джейком Полом за в 50 раз больше денег».

Что бы вы сказали людям, которые ставят под сомнение наследие Эй Джея из-за боя с Джейком Полом?

«Если вы хотите поставить под сомнение наследие олимпийского золотого медалиста и двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, который, кстати, после этого боя попробует снова побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе и драться с Тайсоном Фьюри, возможно, у вас есть свой интерес. Одно, что я могу сказать: наследие нельзя съесть.

Я сказал ему прошлой ночью, если мы получим этот бой, то у тебя еще никогда не было такого легкого боя. А некоторые люди скажут: «А как насчет Нганну?» Нганну был на грани победы над Тайсоном Фьюри. Перед тем боем люди говорили: «Это опасный поединок». О Эй Джей – Пол – все говорят: «О, какой мисматч». Понимаете, о чем я?

Для меня это легкая работа. Реклама будет огромной. Он выйдет из боя еще большей звездой с кучей денег, а потом мы вернемся к нашей обычной работе, чтобы попытаться выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе».

Бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.

Ранее известны космические гонорары Джошуа и Пола за очный мегафайт.