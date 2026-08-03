Вячеслав Сенченко, тренер украинского боксера полусреднего веса Карена Чухаджяна (24-3, 13 KO), рассказал о дальнейших планах своего подопечного после поражения от ирландца Пэдди Донована (15-2, 11 KO). Слова приводит Sport-express.ua.

По словам специалиста, команда ориентируется на возвращение Чухаджяна в ринг осенью этого года и не собирается отказываться от цели завоевать чемпионский титул:

Планы с Кареном — продолжать боксировать. Снова будем пытаться получить титульные бои, подняться высоко в рейтингах и стать обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Сейчас менеджер ведет переговоры, и, скорее всего, возвращение состоится осенью. Ориентируемся на октябрь. Если появятся какие-то предложения раньше, то мы готовы рассмотреть условия. Будем двигаться именно в этом направлении.

Да, мы не будем останавливаться. Снова хотим получить титульные бои и будем делать все возможное, чтобы этого достичь. Но здесь все зависит не только от Карена. Многое решает менеджер, так как у нас сейчас нет промоутера. Именно менеджер будет договариваться за бои, искать возможности для титульных поединков и делать все, чтобы Карен занимал высокие позиции в рейтингах.