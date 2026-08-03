Бывший чемпион мира, а ныне авторитетный тренер Вячеслав Сенченко прокомментировал решение экс-чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от чемпионских поясов.

Специалист считает такой шаг абсолютно логичным, ведь это открывает путь другим претендентам. Кроме того, Сенченко поделился мыслями о возможном финальном поединке Усика на профессиональном ринге, отметив двух интересных оппонентов. Слова приводит Sport-express.ua.

Да, я считаю, что Усик поступил правильно, оставив титулы. Претендентов на самом деле очень много, и тогда нужно было либо защищать пояса с каждым из них, либо оставлять их вакантными. Поэтому это правильное решение, что он дал возможность другим боксерам сражаться за чемпионские титулы.

Сейчас трудно сказать, с кем бы я хотел увидеть Усика в следующем поединке, так как явного и конкурентного соперника я не вижу. Возможно, это будет Деонтей Уайлдер, однако мне было бы интересно также увидеть бой с Энди Руисом.