Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) в социальных сетях прокомментировал неудачу в элиминаторе IBF против ирландца Педди Донована (15-2, 11 КО).

Это был не мой вечер. Поражение отбросило меня назад, но не сбило с пути к мечте. Я вернусь. Хочу поблагодарить мою команду за пройденный лагерь, за работу в углу и вне его, за поддержку и за то, что этот бой состоялся.

Желаю успехов победителю Пэдди Доновану. Let’s go champ! Также большая благодарность всем, кто смотрел, болел и желал успеха. В этот раз результат не в нашу пользу, но даже после самых темных ночей наступает утро. Будем работать.