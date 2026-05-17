«Поражение отбросило назад, но я вернусь»: Чухаджян отреагировал на проигрыш Доновану
Украинский боксер заверил, что неудача в поединке не заставит его отказаться от мечты о титуле
около 2 часов назад
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) в социальных сетях прокомментировал неудачу в элиминаторе IBF против ирландца Педди Донована (15-2, 11 КО).
Это был не мой вечер. Поражение отбросило меня назад, но не сбило с пути к мечте. Я вернусь. Хочу поблагодарить мою команду за пройденный лагерь, за работу в углу и вне его, за поддержку и за то, что этот бой состоялся.
Желаю успехов победителю Пэдди Доновану. Let’s go champ! Также большая благодарность всем, кто смотрел, болел и желал успеха. В этот раз результат не в нашу пользу, но даже после самых темных ночей наступает утро. Будем работать.
Напомним, Чухаджян уступил Доновану решением судей.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться