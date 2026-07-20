Британский телеведущий и комментатор Адам Смит для Boxing Now поделился мыслями о решении бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от титулов.

«На самом деле, я не удивлен. Я думаю, что Александр Усик достиг всего в боксе. Он был абсолютным чемпионом дважды в супертяжелом весе. Он был абсолютом в тяжелом весе. Ему больше нечего доказывать. У него было более ровное выступление в бою против Рико в Египте, но он все равно выполнил свою работу.

Я знаю, что люди жалуются на остановку боя, но думаю, что на тот момент все шло только в одну сторону. Рико приложил все усилия, но Усик снова победил.

Я думаю, что он будет драться с Деонтеем Уайлдером на шоу Zuffa в Штатах. И если он получит за это огромные деньги, то удачи ему. Он нам ничего не должен. Он был самым выдающимся бойцом своего поколения».