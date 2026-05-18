Денис Седашов

Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаниян (26-3, 6 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО) и кикбоксером Рико Верхувеном, а также прокомментировал ситуацию с поясами, которые будут на кону.

В комментарии для LuckyPunch Фаниян заявил, что не ожидает сенсаций в этом противостоянии:

Думаю, ничего нового не увидим. В первые раунды, возможно, Верговен еще будет опасен, а дальше будет полная доминация Усика. Считаю, что боксеры, которые являются главными претендентами на титул, очень возмущены этим. Арам Фанян

Бой состоится 23 мая в Гизе. Поединок в Украине покажет Киевстар ТВ.

