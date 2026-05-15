Сумма впечатляет! Известно, сколько получит Усик за бой против Верховена.
Бой пройдет 23 мая
10 минут назад
Опубликованы финансовые детали поединка между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном. Сообщает нидерландское издание Panorama.
Гонорары спортсменов распределятся следующим образом:
Александр Усик может получить до 100 миллионов долларов. Эта сумма является одной из крупнейших в его карьере (больше украинец заработал только за реванш против Тайсона Фьюри — 114 миллионов).
Рико Верхувен гарантированно заработает около 15 миллионов долларов. Для нидерландского бойца это абсолютный финансовый рекорд за всю его профессиональную карьеру.
Напомним, поединок состоится 23 мая в Гизе. Организаторы уже начали монтаж временной арены непосредственно посреди пустыни на фоне египетских пирамид.
