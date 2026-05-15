Усик VS Верховен. В Египте начали строить уникальную арену возле пирамид
Бой состоится 23 мая
около 2 часов назад
В Египте началось строительство временной спортивной арены для масштабного поединка между объединённым чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и экс-чемпионом лиги Glory в тяжелом весе нидерландцем Рико Верхувеном.
Бой за титулы по версиям WBC и The Ring состоится уже 23 мая на фоне великих пирамид в Гизе (Египет).
