Денис Седашов

В Египте началось строительство временной спортивной арены для масштабного поединка между объединённым чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и экс-чемпионом лиги Glory в тяжелом весе нидерландцем Рико Верхувеном.

Бой за титулы по версиям WBC и The Ring состоится уже 23 мая на фоне великих пирамид в Гизе (Египет).

