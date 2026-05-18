Хижняк впервые стал чемпионом международного турнира после Олимпиады в Париже.
Александр триумфально вернулся на любительский ринг
около 1 часа назад
Титулованный украинский боксер Александр Хижняк стал чемпионом международного турнира Belgrade Winner Tournament в Сербии.
В финале весовой категории до 80 кг Хижняк победил представителя Турции Мерта Айбугату.
Для Хижняка это был первый турнир в любительском боксе после Олимпиады-2024. В апреле он дебютировал в профи, одержав победу над колумбийским боксером Вильмером Бароном.
Турнир состоялся в Белграде (Сербия).
