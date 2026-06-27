Денис Седашов

Директор команды Александра Усика (25-0, 16 КО) Сергей Лапин прокомментировал решение украинского боксера отказаться от своих чемпионских титулов в супертяжелом весе. Функционер пояснил мотивацию этого шага, а также раскрыл дальнейшие планы спортсмена по завершению профессиональной карьеры. Слова приводит ESPN.

По словам Лапина, это решение поможет активизировать дивизион, в частности даст шанс бывшему сопернику украинца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) снова побороться за пояса. Сам Усик планирует провести свои заключительные поединки за океаном.

Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с учетом будущего супертяжелого веса. Александр отказался от титулов органа, который санкционирует, чтобы дать Энтони Джошуа возможность бороться за их завоевание и объединение. Что касается Александра, его целью всегда было завершить свою легендарную карьеру финальными боями в США, где он хочет оставить последнюю главу своего боксерского наследия. Сергей Лапин

Беленийк отреагировал на резонансное заявление Усика: «Логичное решение».