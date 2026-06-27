Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) опроверг слухи о возможном завершении профессиональной карьеры после решения сделать свои титулы вакантными.

Украинский боксер заявил, что планирует вернуться на ринг ради масштабного поединка. Слова приводит Спорт24.

Нет. Я пока что не завершаю карьеру. Впереди, как минимум, еще один большой бой. С кем именно, сейчас говорить рано. Мы рассматриваем разные варианты. Для меня важно, чтобы это был большой вызов, крупное событие и достойные условия, которые соответствуют тому пути, который мы прошли. Когда решение будет принято, я обязательно о нем скажу.

Я уже доказал на ринге все, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только большие бои, крупные события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно освободил пояса, чтобы супертяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс.