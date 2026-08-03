Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко в интервью Sport-express.ua поделился мыслями о возвращении на ринг экс-владельца титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

По информации некоторых источников, Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг. С кем бы вы хотели увидеть бой украинца?

«Бои Ломаченко, с кем бы он ни боксировал, – это всегда интересно. Для меня он номер один в мировом боксе.

Было бы интересно увидеть его поединок с Джервонтой Дэвисом, Шакуром Стивенсоном и другими сильными бойцами. Я жду его возвращения и думаю, что это будут классные и чемпионские бои».

Как считаете, может ли Ломаченко стать чемпионом мира, несмотря на свои годы?

«В этом отношении я даже не сомневаюсь. Василий Ломаченко однозначно станет чемпионом мира. Поэтому с нетерпением ждем его возвращения».

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

В мае стало известно, что Ломаченко принял решение возобновить карьеру.

Ранее обязательный претендент на титул WBO в втором полулегком дивизионе филиппинец Чарли Суарес ответил, состоится ли его поединок против Ломаченко.