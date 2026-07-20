Владимир Кириченко

Обязательный претендент на титул WBO во втором полулегком дивизионе филиппинец Чарли Суарес (19-0, 11 КО) для Boxing Scene ответил на вопросы о возможном поединке с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Все зависит от моего промоутера, Самсона Левковича. Он знает, что для меня лучше. Я ему очень доверяю – во всем. Он знает, какой бой будет для меня наилучшим. Мы знаем, что Ломаченко – хороший боец и боксер. Все его знают».

Ранее BoxingScene сообщал, что Ломаченко планирует провести бой с Суаресом. Сообщалось, что бой станет возможным после поединка Чарли с Мануэлем Авилой. Суарес нокаутировал его в первом раунде.

Напомним, чемпион мира из США бросил вызов Ломаченко.