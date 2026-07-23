Олимпийский чемпион из Кубы: «Ломаченко навсегда останется легендой»
Известный проспект – о звезде мирового бокса
около 1 часа назадПодписаться в
Василий Ломаченко / Фото - ESPN
Олимпийский чемпион Токио-2020 кубинец Энди Крус (7-1, 4 КО) для The Ring поделился мыслями о экс-чемпионе мира в трех весовых категориях украинце Василии Ломаченко (18-3, 12 КО).
«До боя с Мураталлою мысль о поединке против Ломаченко была лишь мечтой. У нас обоих похожие истории с успехами в любителях. Ломаченко навсегда останется легендой».
Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.
В мае стало известно, что Ломаченко принял решение возобновить карьеру.
Напомним, чемпион мира из США бросил вызов Ломаченко.