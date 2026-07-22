Украинский промоутер Игорь Фаниан считает, что бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (18-3, 12 КО) стоит продолжать профессиональную карьеру.

По словам промоутера, 38-летний боксер все еще имеет высокий потенциал и способен снова завоевать мировой титул. Слова приводит RBC Украина.

Я думаю, что надо, а почему бы и нет? Опять же – для боксеров бокс это работа, и это их заработок. Если есть возможность еще раз заработать, если есть такие предложения, то почему бы нет?

Ну и в случае с Ломаченко ему действительно реально снова стать чемпионом мира, ведь он большой талант. Поэтому, я его возвращение поддерживаю.