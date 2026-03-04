Бывший чемпион мира, а ныне тренер, Вячеслав Сенченко, для LuckyPunch поделился мыслями о предстоящем бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) и 36-летнего нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

«Честно говоря, я не знаю, зачем Усику этот бой. Наверное, он финансово выгоден, ведь кто-то предложил ему хорошие деньги. С точки зрения бокса этот поединок непонятен.

Ненормально, что Верхувен будет боксировать за титул WBC. Если бы нидерландец был в топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета, тогда это было бы другое дело. Но сейчас я вообще не понимаю, как WBC дала согласие на защиту титула с таким соперником.

Верхувен не в топ-15 рейтинга, и, по моему мнению, такой поединок лишь вредит боксу, ведь есть боксеры, которые ждут своего шанса и не могут его получить.

Что Верхувен может показать против Усика? Не знаю, но, наверное, для победы ему нужно нокаутировать украинца. Однако не думаю, что это возможно».