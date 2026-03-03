«Это цугцванг»: Красюк объяснил, почему Усик выбрал бой с кикбоксером вместо топ-боксёров
Бой состоится 23 мая
Промоутер Александр Красюк на YouTube-канале ТАЙК МАЙСОН прокомментировал анонс поединка Александра Усика (24-0, 15 КО) против звезды кикбоксинга Рико Верховена. Бой состоится в Египте на фоне легендарных пирамид.
Красюк объяснил, что на нынешнем этапе карьеры Усику крайне сложно найти мотивацию и соперников в классическом боксе, поскольку украинец уже достиг абсолютной вершины.
Сейчас попробую обоснованно — чтобы никого не обидеть и донести мысль. Поединок будет на пирамидах. Представим пирамиду. Есть четыре грани, и человек стоит на вершине. Любой шаг в любом направлении означает, что она должна покинуть вершину. Это цугцванг: что бы ты ни сделал — ты уже ухудшаешь позицию. Именно поэтому я был сторонником завершения карьеры Александра Усика, потому что он достиг всего, что можно, а того, чего нельзя.
Промоутер признал, что формат боя с представителем другого вида единоборств выглядит привлекательнее для массового зрителя, чем стандартные защиты титулов против регулярных претендентов.
Сейчас я с пониманием отношусь к выбору соперника, потому что могу задать альтернативный вопрос: а кто? Вот если не Рико — то кто? С кем интересный бой? С Фабио Вордли? Ну, бой как бой. С Агитом Кабайелом? Так же — бой как бой. Я говорю как обычный зритель. Мне гораздо интереснее посмотреть бой Усика с кикбоксером, потому что это что-то необычное, чем Усик — Кабайел или Усик — Вордли, или еще кто-то другой. Поэтому да, очень сложно выбрать соперника.
Поединок, который запланирован на 23 мая в египетской Гизе, будет иметь статус «специального события».
