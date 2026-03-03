Денис Седашов

Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с официальным заявлением о санкционировании поединка своего чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против звезды кикбоксинга Рико Верховена. Организация подчеркнула, что этот шаг полностью соответствует её правилам, учитывая уникальные достижения обоих спортсменов.

Чемпион Усик продемонстрировал невероятную активность в последние годы, встретившись и победив таких чемпионов в своей весовой категории, как Энтони Джошуа (дважды), Тайсон Фьюри (дважды) и Даниэль Дюбуа (дважды). Он сделал все это, сохранив свой безупречный послужной список. Принимая решение об одобрении, Совет управляющих WBC учел активность чемпиона Усика, которая является беспрецедентной, особенно для супертяжелого веса.

Особое внимание Совет уделил сопернику украинца. Несмотря на отсутствие опыта в классическом боксе, статус Верховена в единоборствах не вызывает сомнений у функционеров, а переходы между дисциплинами являются исторически привычной практикой:

Рико выступает на профессиональном элитном уровне в кикбоксинге с 2005 года. В течение двух десятилетий он зарекомендовал себя как, возможно, один из величайших чемпионов-тяжеловесов всех времен в кикбоксинге. Его путь был исключительным: он собирал стадионы на 40 000 зрителей и оставался непобежденным в течение 11 лет. Переход из кикбоксинга в бокс не является беспрецедентным явлением. Это решение WBC соответствует правилам и положениям организации.

Поединок, который запланирован на 23 мая в египетской Гизе, будет иметь статус «специального события».

Кабайел отреагировал на бой Усик — Верховен: «Мы следующие».