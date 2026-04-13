Промоутер Александр Красюк в интервью Sport.ua поделился мыслями о бывшем владельце титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

Тайсон вернулся и одержал победу единогласным решением судей. Как вам бой? Возможно, ожидали победы нокаутом?

«Если говорить откровенно, бой вышел довольно забавным, вязким и не особо зрелищным. Соперник выглядел неуклюже, действовал однообразно, без вариативности – фактически читался по ходу поединка. В то же время его физическая мощь, безусловно, ощущалась.

Тайсон Фьюри контролировал ситуацию, но не форсировал события. Да, победа нокаутом выглядела бы более органично и, скажем прямо, более привлекательно для зрителя.

Но здесь важный нюанс: «Каждый мыслит себя стратегом, наблюдая бой со стороны». В ринге же ты имеешь дело с габаритным, физически мощным оппонентом – таким себе Кинг-Конгом, который может быть неудобным и опасным в любой момент. В таких боях главное – результат и контроль, а не красивая картинка. И Фьюри эту задачу выполнил без лишнего риска».

Сейчас Фьюри заговорил о бое с Энтони Джошуа, бросив вызов Энтони. Как вы относитесь к возможности проведения этого боя? Кого видите идеальным соперником для Тайсона в следующем бою?

«Что касается боя Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, то это, безусловно, один из самых громких поединков, который все еще можно организовать в современном супертяжелом дивизионе. С точки зрения афиши, интереса публики, продаж и общего ажиотажа – это большой бой, который давно назрел.

Тайсон после поединка четко дал понять: его не интересует ни один другой соперник. Речь не о поясах, не о наследии и даже не о деньгах – речь исключительно о Джошуа. И это очень красноречивая позиция.

Со своей стороны, Энтони подчеркнул, что о бое можно будет говорить только после подписания контракта. Но, откровенно говоря, сейчас это уже больше выглядит как формальность.

Поединок Фьюри – Джошуа – это уже не опция и не один из вариантов. Это, по сути, обязанность и определенный долг двух британцев перед своими фанатами, которые ждут этот бой годами».

Напомним, после победы над Махмудовым Тайсон бросил вызов Энтони Джошуа, который наблюдал за поединком у рингсайда. Джошуа отказался выходить на ринг.