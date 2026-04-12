Владимир Кириченко

Бывший чемпион в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) вызвал на бой своего соотечественника, экс-обладателя титулов Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Фьюри обратился к Джошуа сразу после своей победы над Арсланбеком Махмудовым.

«Прошло 16 месяцев — и мы снова собрали полный «Тоттенхэм Хотспур». Но, как я уже говорил, сначала завершу свои дела, а потом поговорим. Далее я хочу дать вам бой, которого вы все ждали. Эй, Эй Джей, Энтони Джошуа – давай дадим фанатам то, чего они хотят. Битву Британии. И вот мой вызов: я вызываю тебя, Джошуа, на бой со мной – Тайсоном Фьюри. Ты принимаешь мой вызов? Да?».

Мы это только что услышали. Тайсон, ты вызвал своего давнего соперника – Энтони Джошуа. Его Высокопреосвященство уже дало сигнал. Это и есть сюрприз? Мы увидим этот бой?

«Это зависит не от меня – это его решение. Пусть он скажет «да» или «нет».

Давай, большой трус, ты будешь драться сегодня?».

FURY AND AJ 🔥



Tyson Fury and Anthony Joshua are going at it after Fury's win over Arslanbek Makhmudov 😤#FuryMakhmudov is LIVE NOW on Netflix 📺 pic.twitter.com/GjMH7KO8D7 — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

Напомним, на шоу в Лондоне Тайсон победил Махмудова единогласным решением судей со счетом 120:108, 120:108, 119:109.