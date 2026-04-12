Фьюри после победы над Махмудовым бросил вызов Джошуа
Скандальный британец стремится победить своего соотечественника
около 4 часов назад
Бывший чемпион в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) вызвал на бой своего соотечественника, экс-обладателя титулов Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
Фьюри обратился к Джошуа сразу после своей победы над Арсланбеком Махмудовым.
«Прошло 16 месяцев — и мы снова собрали полный «Тоттенхэм Хотспур». Но, как я уже говорил, сначала завершу свои дела, а потом поговорим. Далее я хочу дать вам бой, которого вы все ждали. Эй, Эй Джей, Энтони Джошуа – давай дадим фанатам то, чего они хотят. Битву Британии. И вот мой вызов: я вызываю тебя, Джошуа, на бой со мной – Тайсоном Фьюри. Ты принимаешь мой вызов? Да?».
Мы это только что услышали. Тайсон, ты вызвал своего давнего соперника – Энтони Джошуа. Его Высокопреосвященство уже дало сигнал. Это и есть сюрприз? Мы увидим этот бой?
«Это зависит не от меня – это его решение. Пусть он скажет «да» или «нет».
Давай, большой трус, ты будешь драться сегодня?».
Напомним, на шоу в Лондоне Тайсон победил Махмудова единогласным решением судей со счетом 120:108, 120:108, 119:109.
