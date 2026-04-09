Владимир Кириченко

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), для FightHub TV рассказал о планах своего клиента на следующий бой.

«Нам нужен разминочный бой перед поединком с Тайсоном Фьюри, потому что Эй Джей восстанавливается после травмы. Он реабилитирует свое тело. Мы возьмем Деонтея Уайлдера как такой разминочный бой, а затем в декабре будем драться с Тайсоном Фьюри».

36-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.

Уайлдер в прошлые выходные победил по решению судей Дерека Чисору.

