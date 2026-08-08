Владимир Кириченко

Непобежденный британский супертяжеловес Мозес Итаума (14-0, 12 КО) для The Ring назвал боксера, от которого ожидает наибольшего сопротивления в ближайшем будущем.

«Это, вероятно, будет Агит Кабайел. Он победил всех, кто есть. По сути, он победил всех, кто сейчас набирает обороты, так что я бы, наверное, сказал, что он, вероятно, станет самым серьезным соперником, если это имеет смысл».

Бой между Мозесом и Филипом Хрговичем состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне. На кону — вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Кабайел стал полноценным чемпионом после того, как Александр Усик освободил титулы WBC, WBA и IBF.

В последний раз Агит выходил на ринг 10 января 2026 года в Оберхаузене (Германия), где победил Дамиана Книбу техническим нокаутом в 3-м раунде.

Ранее Итаума объяснил, почему не вызовет на бой Джошуа или Фьюри.