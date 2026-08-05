Денис Седашов

Промоутер британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаума (14-0, 12 КО) Фрэнк Воррен рассказал об амбициозном сценарии развития карьеры своего подопечного после титульного поединка против хорвата Филипа Хрговича (20-1, 15 КО).

По словам функционера, в случае убедительных побед над Хрговичем и обязательным претендентом Фрэнком Санчесом, в 2027 году для Итаума планируется грандиозный поединок за два чемпионских пояса.

Мероприятие должно состояться на легендарном стадионе Уэмбли, а потенциальными соперниками рассматриваются Фабио Уордли или Даниэль Дюбуа. Слова приводит BBC.

Это будет грандиозно, абсолютно грандиозно. Они — мощные боксеры. Эти ребята — действительно мощные боксеры. Они захватывающие. Их бои никогда не бывают скучными. Фрэнк Уоррен

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