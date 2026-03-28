Бывший спарринг-партнер Усика в мае проведет бой против Хрговича
17 минут назад
Дэвид Аллен / Фото - Sky Sports
Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (25-8-2, 20 KO) продлил контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing.
16 мая Аллен проведет бой против хорватского нокаутера Филипа Хрговича (19-1, 14 КО).
Этот поединок возглавит турнир в Донкастере, Англия.
22 февраля Аллен победил Береджема – Дэвид дважды отправил соперника в нокдаун за первую минуту боя.
В последний раз Филип выходил на ринг в августе прошлого года – победил Дэвида Аделея единогласным решением судей.
Ранее Хргович заявлял, что победит Усика.
