Промоутер Уоррен рассказал, будет ли он смотреть бой Усика в Египте
Поединок запланирован на 23 мая
2 дня назад
Промоутер Фрэнк Уоррен на YouTube-канале The Stomping Ground поделился мыслями о поединке чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
Уоррен подтвердил свой профессиональный интерес к этому событию:
Конечно, я буду смотреть. Мне нравится Усик. Мне нравится смотреть его бои. Я работаю в боксерском бизнесе. Есть очень мало боев, которые я не смотрю или решаю не смотреть, потому что это бизнес, которым я занимаюсь.
Поединок запланирован на 23 мая.
Бой Усика против Верхувена может быть перенесен из-за военных действий на Ближнем Востоке.
