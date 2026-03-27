Усик назвал топ-5 нокаутеров, с которыми выходил в ринг, в списке – боксер из России
Александр не забыл упомянуть своего старого знакомого
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) назвал топ-5 самых сильных панчеров, с которыми он встречался.
«№5. Мурат Гассиев. №4 Майрис Бриедис. №3 Тайсон Фьюри. №2 Дерек Чисора. №1 Кони».
Александр ранее рассказывал, как его в 12 лет ударил конь.
23 мая Усик проведет бой против голландского кикбоксера Рико Верхувена в Гизе, Египет.
Напомним, Усик официально стал первым вице-президентом футбольного клуба Полесье.
