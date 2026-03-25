Денис Седашов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился впечатлениями от посещения тренировочного лагеря Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Британец в настоящее время готовится к своему возвращению на ринг под руководством команды Александра Усика (24-0, 15 КО).

Невероятные несколько дней в лагере с Джошуа и командой Александра Усика. Никогда не видел, чтобы Джошуа работал так усердно и с такой концентрацией. Дорога длинная, но не сомневайтесь — его возвращение станет одной из самых впечатляющих и мощных историй в истории спорта. Не могу быть более гордым за него. Антони Джошуа

Александр Усик дважды побеждал Энтони Джошуа единогласными и раздельными решениями судей в 2021 и 2022 годах.

«Слова были лишними»: Усик рассказал, как Джошуа посетил мемориал павших защитников Украины.