Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) прокомментировал разговоры о его возможных боях против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в случае победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым (20-2, 19 KO).

Цитирует Аллена boxingscene.com.

«Я даже не могу думать о Уайлдере. Махмудов меня на самом деле пугает. Думаю, я боксировал с лучшими бойцами. Думаю, [Луис] Ортис был лучше. Думаю, [Тони] Йока, с которым я боксировал, был лучше. Дэвид Прайс был лучшим боксёром. Люди постоянно говорят мне: «Махмудов упадет, когда ты ударишь его в корпус».

[Агит] Кабаэль, чёрт возьми, ударил его около 60 раз в корпус. Все вроде говорят: «Один из этих ударов, и все закончится». Я боюсь субботы, боюсь её. Я даже не могу думать о Уайлдере. Я боюсь этого. Я до смерти боюсь. Надеюсь, он не такой уж и большой. Я смотрю на это со стороны. Мне будет сложно. Но мы знаем, как его победить».