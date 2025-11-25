Роберт Гарсия — о бое Джейка Пола с Джошуа: «За 50 миллионов я бы сделал то же самое»
Бывший наставник Джошуа подчеркнул, что 28-летний видеоблогер рискнул
около 2 часов назад
Бывший тренер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Роберт Гарсия поделился мыслями о скандальном поединке Эй Джея против Джейка Пола (12-1, 7 КО).
В интервью журналу The Ring Гарсия признал, что хотя он и считает Пола «сумасшедшим» за то, что тот вышел на ринг с Джошуа, он не обвиняет 28-летнего боксера за то, что тот решился на поединок за большие деньги.
Я никогда не считал Джейка Пола достаточно сумасшедшим, но Джейк Пол действительно сумасшедший. Он принимает эти вызовы, но, послушайте, он знает, что заработает кучу денег. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько он заработает, но думаю, как минимум 50 миллионов долларов, понятно?
Поединок запланирован на 19 декабря.
Бернард Хопкинс: «Джейк Пол заслуживает бой с Джошуа».