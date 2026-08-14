Мегафайт Джошуа – Фьюри всё-таки состоится в США? Ответил известный промоутер
Легендарный функционер успокоил британских фанатов
Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО), для Boxing News Online оценил возможность проведения поединка своего клиента против Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) в США.
«Очевидно, для британских болельщиков это было бы разочарованием, но, с другой стороны, бой состоится. Если он пройдет в Великобритании — отлично.
Если нет, это будет означать, что 90 тысяч болельщиков, которые могли бы увидеть его вживую в Великобритании, этого не сделают. Но миллионы людей, которые будут смотреть бой по телевидению, все равно смогут его увидеть».
Бой между британскими экс-чемпионами запланирован на ноябрь этого года.
Напомним, в Великобритании предсказали победителя мегабоя Джошуа – Фьюри.