Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО), для Boxing News Online оценил возможность проведения поединка своего клиента против Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) в США.

«Очевидно, для британских болельщиков это было бы разочарованием, но, с другой стороны, бой состоится. Если он пройдет в Великобритании — отлично.

Если нет, это будет означать, что 90 тысяч болельщиков, которые могли бы увидеть его вживую в Великобритании, этого не сделают. Но миллионы людей, которые будут смотреть бой по телевидению, все равно смогут его увидеть».