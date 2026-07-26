Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился ожиданиями от противостояния между перспективным британцем Мозесом Итаумой (14-0, 12 KO) и хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО). Слова приводит DAZN.

Украинский боксер положительно отметил подход 21-летнего британца к карьере и его подготовку:

Это не то чтобы супербольшой тест, но это тест.

Знаете, Итаума для меня – особенный парень, потому что он очень расслаблен перед боем и после боя. Никакого трэш-тока, только тренировки, тренировки.

Мы слышали, что его команда постоянно работает над его развитием. Это будущее, потому что он молодой парень — 20 или 21 год.