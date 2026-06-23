Денис Седашов

Британский проспект супертяжёлого веса Мозес Итаума (14-0, 12 КО) поделился планами по завоеванию титулов чемпиона мира. Боксер рассматривает варианты проведения боев против Агита Кабайела (27-0, 19 КО) и Даниэля Дюбуа в 2027 году. Слова приводит Sky Sports.

По словам британца, выход на титульный бой будет зависеть от дальнейших решений абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 КО). Однако первоочередной задачей для Итаумы остаётся бой против хорвата Филипа Хрговича (20-1, 15 КО).

Если Усик не будет драться с Кабайелом и откажется от титула, я не против встретиться с Кабайелом, если пройду Хрговича. На все воля Божья. Возможно, не в этом году, но, вероятно, в следующем. Думаю, это может произойти в следующем году. Это было бы круто, разве нет? Мозес Итаума

Напомним, ближайший бой Мозеса Итаума против Филипа Хрговича состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.

Итаума может завоевать один из титулов Усика: промоутер озвучил сценарий.