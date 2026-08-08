Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что его подопечный Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) решительно настроен организовать долгожданный поединок против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Великобритании.

По словам Хирна, несмотря на давление со стороны организаторов и стриминговых гигантов, команда Джошуа стремится придерживаться первоначальных договоренностей. Слова приводит The Sun.

Мы делаем все возможное, чтобы провести бой в Великобритании. Нью-Йорк не может быть финальным вариантом, потому что это нарушение контракта.

У Джошуа четкая позиция. Но на нас оказывается давление. Netflix хочет бой в США. Турки Аль аш-Шейх хочет бой в США. Похоже, Фьюри тоже хочет провести его в США.