Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО), поделился мыслями о потенциальном супербое против другого британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО).

Глава Matchroom Boxing отметил, что Джошуа должен улучшить свою форму по сравнению с последним боем против Кристиана Пренги (20-2, 20 КО), однако уверен в сокрушительной силе удара своего подопечного:

Он может драться вот так и все равно побить Фьюри. Потому что его мощности хватит, чтобы нокаутировать кого угодно. А так, я согласен, что Джошуа должен подготовиться лучше. Понятно, что Пренга не так хорош, как Фьюри. Удар у Кристиана намного тяжелее, но он далеко не так хорош. Так что Эй Джей должен выглядеть лучше.

Побить Эй Джея можно только приложив к канвасу ринга. Только так! Потому что в любом случае — победа, поражение, ничья — он подарит тебе еще ту драму! Будет ли он намного лучше против соперника типа Фьюри? У меня нет ответа. Знаю только, что он выложится на 110%. Знаю только, что если он попадет Тайсону в челюсть, то на этом бой закончится. И я верю, что все так и будет.