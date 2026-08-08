Украина завоевала командную бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью
Для сине-желтых это первая награда на соревнованиях
Мужская сборная Украины по современному пятиборью заняла третье место на чемпионате Европы-2026 в командном зачете.
Украинцы Юрий Ковальчук, Максим Агарушев и Александр Товкай завершили соревнования с результатом 4668 очков, уступив 65 пунктов победителям из Венгрии.
Это первая награда Украины на Евро-2026 по современному пятиборью и первая командная медаль турнира с 2024 года.
Россию и Беларусь вернули в международные соревнования по современному пятиборью под национальными символами.
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